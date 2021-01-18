Doğu Perinçek ile Cem Toker arasında 'aşı' gerilimi: Yok 'Reise bildirilmiş' falan; haddini bil otur orada!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile eski LDP Genel Başkanı Cem Toker arasında aşı tartışması yaşandı.

TV 100'de yayınlanan 'Şimdi Konuşalım' programına katılan Perinçek, Almanya Başbakanı Angela Merkel için “Merkel devlet adamı olsaydı gider kolunu uzatır aşıyı olurdu” dedi.

Toker bunun üzerine “Doğu Perinçek devlet adamı Merkel değil” sözleriyle yanıt verdi.

Perinçek sözlerine, “Siz Merkel’i devlet adamı sanıyorsanız daha çok pilav yemeniz gerekiyor” diye devam ederken, “Bir devlet adamı ‘sıramı bekliyorum’ demez” dedi.

Toker AK Parti MKYK üyelerinin aşı olmasına atıfta bulunarak, “Partinizin MKYK üyeleri de oldu mu aşı; devlet adamı statüsüne girip?” sorusuna Perinçek, “Onlar da oldu” yanıtını verdi.

Programda gerilim, Toker’in “Öncelik versinler onlara da bildirin ‘reis’e” ifadeleri üzerine yükseldi.

Perinçek, “Haddini bil ve otur orada, saçmalama. Anladın mı? Bunları işitmek zorundasınız öyle terbiyesizlik yaparsanız…” karşılığı verdi.