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Doğu Perinçek: FETÖ bir fotoğraf karesi için 5 milyon dolar teklif etti, 5 milyar dahi verseniz kabul etmem dedim

"Halbuki böyle bir görüşme 5 milyon dolardan başlar"

14 Eylül 2020 12:37

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Fethullah Gülen’in 1996 yılında kendisi ile bir fotoğraf çektirme karşılığında 5 milyon dolar teklif edildiğinin bilgisini vererek, "5 milyon dolar değil 5 milyar dahi verseniz kabul etmem dedim" diye konuştu.

Perinçek, “1996 yılıydı. Beyoğlu’nda bulunan partimizin il merkezine geldiler. 5’inci katta kendilerini kabul ettim. 13 kişi olarak geldiler. Sohbetler ettikten sonra bana, Fethullah Gülen ile bir otel lobisinde buluşup, kamuoyuna ve basına bir fotoğraf karesi vermenin Türkiye’de barışa hizmet edeceğini belirttiler. Yaptıkları bu öneriyi mümkün değil diyerek reddettim. Bu konuşmaların ardından beni Erol Mütercimler aradı. ‘Arkadaşlarımızın yaptığı öneriyi reddetmişsiniz. Halbuki böyle bir görüşme 5 milyon dolardan başlar’ dedi. Ben de 5 milyon dolar değil 5 milyar dahi verseniz kabul etmem dedim” ifadelerini kullandı.

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