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Doğu Perinçek: Erdoğan'ın gücü yetti mi komutanları hapse atmaya?

18 Nisan 2018 17:07

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 28 Şubat davası kararları ilgili açıklamalar yaptı. Ulusal Kanal'da gazeteci Rafet Ballı'nın sunduğu “Çıkış Yolu” programında 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis kararlarını eleştirdi. “28 Şubat ile ilgili mahkemenin aldığı karar hukuk dışı” olduğunu dile getiren, Perinçek, “Yargıtay'da kesin ve kesin ve kesin bozulacağından eminim. Yargıtay'da 'FETÖ'cüler temizlenmiş, bu kararı kim tasdik edecek? Erdoğan'ın gücü yetti mi komutanları tutuklamaya? ” ifadelerini kullandı. Perinçek konuşmasında, “Türkiye vatan savaşı verirken, komutanlarla savaşılır mı? Mahkeme müebbet hapis verip de tutuklayamıyorsa o mahkeme kararına güvenmiyor demektir. İktidar baskı yaptı ve müebbet cezalar çıktı ama tek bir tutuklama yok” dedi. Kaynak: OdaTV

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