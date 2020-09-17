Doğu Perinçek'e Ertuğrul Kürkçü ile olan 'tarihi' kavgası soruldu: Pişman mısınız?

Türk televizyonlarının bir dönem klasiği olan 32.Gün’ün en çok izlenen programı… Yıllar sonra tekrardan 32. Gün için Umur Birand'ın sorularını yanıtlayan Doğu Perinçek, 1991 seçim öncesi Ertuğrul Kürkçü ve ile olan 'tarihi' tartışması için 'pişman mısınız?' sorusuna cevap verdi. Perinçek bu soruya “Yok. Tam tersine bugün övünüyorum. Benim hayatım sövgü yoktur, iyi bir şey değil tabi sövmek falan… Ama benim madalyamdır o program” yanıtını verdi. Perinçek, "30 yıl önce bugünkü serüveni görmüşüm" yanıtını verdi.

Perinçek'in "puşt" sözüne karşılık Kürkçü masayı yumruklayarak ''Dev-Genç'in yumruğu kafana iner'' demişti. Perinçek, Kürkçü'ye "Sen Menderes'leri, Abdülhamit'leri savundun" derken Kürkçü'nün cevabı "Terbiyesiz, savunmadım, açıkla" olmuştu.