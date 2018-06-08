Doğu Demirkol, Ahlat Ağacı'nın uzunluğuyla ilgili eleştirilere yanıt verdi

Doğu Demirkol, başrol oyuncularından biri olduğu Ahlat Ağacı filminin uzun olmasıyla ilgili eleştirilere espirili bir dille yanıt verdi. Demirkol, Instagram'da paylaştığı videoda, “3.5 saat çok değil mi, sıkılırız falan. Sanat bu, sanata öyle bakma; bir film parası veriyorum, iki katı izliyorum. Öyle bakınca iyi geliyor, insan mutlu oluyor” ifadelerini kullandı. Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı, 3 saat 8 dakika uzunluğunda. Ceylan bir önceki filmi Kış Uykusu da 3 saat 16 dakika uzunluğundaydı.