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Doğu buz kesti, kaş ve kirpikler dondu

22 Ocak 2021 12:13

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en soğuk yerleşim birimi, sıfırın altında 32.7 derece ile Ağrı'nın Hamur ilçesi oldu. Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü bölgede, birçok yerleşim biriminde gece hava sıcaklığı eksi 30 dereceyi aştı. 

Dondurucu soğukta dışarı çıkan vatandaşların kaş ve kirpikleri dondu. 

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, gece en düşük hava sıcaklığı, Ağrı'nın Hamur ilçesinde ölçüldü. Termometrelerin sıfırın altında 32.7'yi gösterdiği Hamur, bölgenin en soğuk yerleşim birimi oldu. Doğu'da dün gece Ağrı Taşlıçay -32.5, Ağrı merkez -31.6, Muş Bulanık -31.5, Erzurum Karaçoban eksi 31.1, Tekman eksi 31.2, Ardahan Göle eksi 30.3 ve Muş Malazgirt eksi 30 dereceyi gördü. İl merkezlerinde ise Ağrı eksi 31.6, Ardahan eksi 23.7, Erzincan eksi 12.7, Erzurum eksi 20, Iğdır eksi 13.4, Kars eksi 22, Muş eksi 17.1 derece olarak hava sıcaklıkları ölçüldü. 

 

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