Doğu Akdeniz'deki gerginliğin konuşulduğu anlarda konu Truva Savaşı'na geldi: "Kral Agamemnon, aslında 'Aga memnun'dur!"

T24 Haber Merkezi

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş, CNNTürk'te Ege ve Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerginliğin tartışıldığı sırada konuyu Truva Savaşı'na getirerek savaşa liderlik eden Kral Agamemnon'un aslında 'Aga memnun' olduğunu savundu.

Yunanistan'ın tamamen Yunanlılardan oluşmadığını söyleyen Karakuş, "Ege kelimesi tamamen Aka Türkleri'nden gelir. Onun için yok efendim Yunanca bilmem neymiş. Yunanca filan değil. Aka Türklerinin ismi Aga olarak oraya geçmiştir. Truva Savaşı'nda kralın ismi Aga Memnun'dur yunanla hiçbir alakası yoktur. Bugün Yunanlı dediğimiz Dor'lar paralı askerleridir" diye konuştu.

Karakuş'un sözlerine Prof. Dr. Esat Arslan'ın itiraz etmesi üzerine tartışmaya dönüşen iddiaya Emekli Tümamiral Dr. Ali Deniz Kutluk da katıldı. Kutluk da Karakuş ile aynı minvalde konuşarak "Yunanistan etnik bakımdan kendisine güveni olmayan, parçalanmaya açık bir devlettir. Türkiye bunları kaşımayı bilir. Kaşımamaktadır ama mecbur kalacağımız bir sürü olumsuz şeyler yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.