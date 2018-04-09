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Doğan Medya'da devir teslim töreni

09 Nisan 2018 15:17

Bünyesinde Hürriyet, Posta gazeteleri ve CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu'nda bugün (9 Nisan 2018) devir teslim töreni düzenlendi. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, burada yaptığı konuşmada "Milliyet'i satarken çok heyecanlanmıştım. Artık heyecanlanmıyorum. Artık biraz kaşarlandık mı ne yaptık?" ifadesini kullandı. Aydın Doğan, Doğan Medya Grubu'nu 1.1 milyar dolara Erdoğan Demirören'e satmıştı. Doğan, geçen hafta düzenlenen veda töreninde Demirören'in kendisine kimseyi işten çıkarmayacağını söylediğini aktarmıştı. Devir teslim törenine Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören de katıldı. Erdoğan Demirören'in binaya geldiği, ancak sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadığı öğrenildi.

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