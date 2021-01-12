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Doğalgaz borusunu patlatan kadın, komşularıyla yine kavga etti; mahalleli duruma isyan etti

12 Ocak 2021 16:00

Bursa'da, geçtiğimiz yıl evinin önündeki doğal gaz saatini baltayla parçalayan Akgül Y., gürültü nedeniyle kavga ettiği komşularının evlerinin kapılarına sopayla vurdu.

Kapıları sopayla vurduğu anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülenen Akgül Y., oğlu Sedar Y. ile birlikte gözaltına alındı. Serdar Y. “Polis evimize abone oldu” derken, mahalleli Mine Durgut, “Doğalgaz patlatır, demirle insanlara saldırır, insanlara kaynar su döker. Bizim huzurumuz yok” dedi.

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BursaDoğalgaz borusunu patlatan kadınAkgül Y

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