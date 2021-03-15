Doğalgaz borusunu patlatan kadın komşularıyla yine kavga etti

Bursa'da geçtiğimiz yıl evinin önündeki doğal gaz saatini baltayla parçalayıp, gürültü nedeniyle tartıştığı komşularına saldıran Akgül Y., kendisini polise şikayet ettiği gerekçesiyle yine komşusuna saldırdı.

Akgül Y.'nin komşusuna küfür edip, doğalgaz borusunu patlatmakla tehdit ettiği ve küçük tırpanla bir başka komşusuna saldırmaya çalıştığı anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahalle sakinlerinden Akgül Y., geçen yıl komşularıyla yaşadıkları tartışmanın ardından doğal gaz saatini baltayla parçaladı. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Akgül Y. sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Ancak Akgül Y. ile mahalle sakinlerinin aralarındaki sorun bitmedi.

Mahallede pek çok kişiyle çeşitli nedenlerle tartıştığı iddia edilen Akgül Y. hakkında şikayetlerde bulunan komşuları yaşananları anlattı.