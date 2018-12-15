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Doğal gaz faturalarına 'yün çamaşırlı' önlem

15 Aralık 2018 17:07

Bursa'da giyim ve tekstil üzerine iş yeri bulunan Naci Bağcı, kış aylarında müşterilerin yün çamaşır tercih etmesi ve satışlarını artırabilmek için dükkan camına 'Doğal gaz faturalarını düşüren donlar burada' yazılı pankartı astı. Bağcı, pankarttan sonra satışlarında artış olduğunu söyledi. Cumhuriyet Caddesi'nin köklü esnafından Naci Bağcı, soğuk kış aylarında müşterilerin yün çamaşır tercih etmesi için farklı yola başvurdu. Bağcı, satışlarını artırabilmek için dükkanının camına 'Doğal gaz faturalarını düşüren donlar burada' yazılı pankartı astı. Yıllardır aynı bölgede esnaflık yaptığını belirten Bağcı, pankartı astıktan sonra yün içliklere olan ilginin arttığını söyledi. Termal içliklerin üretimini de kendisinin yaptığını dile getiren Bağcı, artan talep üzerine her beden için termal içlik üretmeye başladıklarını söyledi. Pankarta gösterilen ilgiden de memnun olduğunu belirten Naci Bağcı, "Kendimize böyle bir slogan yakıştırdık. Astığımız bu pankart dükkanın önünden geçen müşterilerin dikkatini çekiyor. Bazı müşteriler müsaade isteyip fotoğraf çekiniyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu vesileyle vatandaşlar geliyor, ürünlerimizi tanıyor. Bazen iri yapılı insanlar geliyor. Kendine çamaşır bulamayınca üzülüyor. Ben de 2 metrelik vatandaşlar için bile çamaşır yaptırdım. Her kesime hitap ediyoruz. Ürünlerimiz doğal termal. Kışın üşümemek için giyiliyor. Yazın da teri alıyor. Vücutta teri ıslak tutmuyor. Bu sayede vücut sürekli nefes alıyor. Astım, bronşit ve zatürre için bilinen en iyi çare. Ürünlerimizi kullananlar gelerek bizlere teşekkür ediyorlar" dedi.

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