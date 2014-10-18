Doğa mı, yaşam mı; 'Balık' mı, çocuk mu?

Derviş Zaim'in yazıp yönettiği ve Bülent İnal, Sanem Çelik, Gizem Akman ile Myroslava Kostyeva'nın oynadığı "Balık", insan-doğa ilişkisi üzerine odaklanıyor. Film, çevrenin hor kullanılmasını ve insanın bundan zarar görmesini konu ediniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Balık", Derviş Zaim’in "Devir" adlı filminden sonra doğa konusunda yaptığı ikinci filmi olma özelliğini taşıyor. Bursa Gölyazı'da yaşayan balıkçı bir ailenin hayat hikayesini ve doğayla mücadelesini beyaz perdeye aktaran film, 21. Altın Koza Film Festivali'nden "En İyi Senaryo" ödülünü almasının yanı sıra Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde de yarışıyor.