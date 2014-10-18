T24 LogoT24 Logo
Diğer

Doğa mı, yaşam mı; 'Balık' mı, çocuk mu?

18 Ekim 2014 16:46

Derviş Zaim'in yazıp yönettiği ve Bülent İnal, Sanem Çelik, Gizem Akman ile Myroslava Kostyeva'nın oynadığı "Balık", insan-doğa ilişkisi üzerine odaklanıyor. Film, çevrenin hor kullanılmasını ve insanın bundan zarar görmesini konu ediniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Balık", Derviş Zaim’in "Devir" adlı filminden sonra doğa konusunda yaptığı ikinci filmi olma özelliğini taşıyor. Bursa Gölyazı'da yaşayan balıkçı bir ailenin hayat hikayesini ve doğayla mücadelesini beyaz perdeye aktaran film, 21. Altın Koza Film Festivali'nden "En İyi Senaryo" ödülünü almasının yanı sıra Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde de yarışıyor.

ETİKETLER

balıkfilmdoğainsanyaşamaltın portakal

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Ocak 2020

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Kanal İstanbul'un arkasında ABD var; Montrö'yü tartışmaya açmak, gemilerini Karadeniz'e sokmak istiyorlar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Tokat' klibi

T24 haber bülteni Manşet | 10 Ocak 2020

Suudi Arabistan'a kar yağdı

Sesi açmayı unutmayın; T24 Akustik başlıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24