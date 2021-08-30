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Dr. Oytun Erbaş, "Tuzlu ayran otizm yapıyor" dedi, tepki çekti

Erbaş'ın iddiasını hayvanlar üzerinde yapılan bir deneye dayandırdığı belirtildi

30 Ağustos 2021 09:20

Koronavirüs salgınının başladığı dönemde Covid-19'un Türk genini çok etkilemeyeceğini iddia eden ve önlem olarak tuzlu su ile gargara öneren Doç. Dr. Oytun Erbaş, bu kez de 'tuzlu ayranın otizme yol açtığını' iddia etti.

Haberler.com'dan Nihal Gülbaş'ın sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Oytun Erbaş "Tuzlu ayran otizm yapıyor" dedi.  Erbaş, otizmin artmasının en büyük sebebini çevresel kirlilik olduğunu ve kısa bir süre sonra otizmli insan sayısında yüksek bir artış olacağını iddia etti.

Geçtiğimiz aylarda kendini 'Türkiye’nin Elon Musk’ı' olarak gördüğünü açıklayan Erbaş 'Koronavirüs Türklere işlemez' iddiası ile de tepki toplamıştı.

Erbaş'ın açıklamalarının gündem olmasının ardından sosyal medyadan tepki geldi. Erbaş'a tepki gösteren doktor ve akademisyenler, söz konusu iddianın sıçanlar ve fareler üzerinde yapılan bir deneye dayandığı ancak insanlarda nasıl etki yaptığına dair herhangi bir verinin bulunmadığını belirtti. 

Doç. Dr. Oytun ErbaşTuzlu ayran otizm yapıyortepki

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