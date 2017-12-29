DNA sonuçlarıyla hangi ırka mensup olduklarını öğrendiler...

Uluslararası uçak bileti arama motoru Momondo'nun reklam amacıyla yayımladığı ''DNA Yolculuğu'' (DNA Journey) başlıklı video, sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. Videoda, kendi etnik kökenlerinden emin ve kendileri dışındaki insanlara ön yargılı olan kişiler, DNA testine tabi tutuluyor. Testin sonuçları karşısında pek çok kişi aslında sandığı ırka mensup olmadığını öğreniyor. Örneğin Almanları sevmediğini söyleyen bir İngiliz'in genlerinde Alman izlerine rastlanıyor. Sadece İzlandalı olduğu için "Ben bu dünyadaki pek çok kişiden daha önemliyim" diyen bir adamın genlerinin çoğunun başka kökenlere ait olduğu ortaya çıkıyor. Bu video, aslında dünyadaki insanların genlerinin nasıl birbirine karıştığını ve hepimizin aslında ''dünya vatandaşı'' olduğumuzu gösteriyor.