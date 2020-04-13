DJ setini evinin balkonuna kurdu, mahalleliyi coşturdu

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle ‘Evdekal’ çağrılarına uyan Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesi sakinleri, akşamları DJ performansıyla müzik dinliyor. DJ Gökhan Tutum, evinin balkonundan çaldığı şarkılarla oturduğu sitenin sakinlerini eğlendiriyor.

Hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağında vatandaşları eğlendirmek isteyen DJ Gökhan Tutum, evinin balkonuna müzik seti kurdu. İşini evine taşıyarak, kurduğu müzik ve ışık sistemi ile çaldığı şarkılara site sakinleri de meşale ve maytap eşliğinde eşlik etti.