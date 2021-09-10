Diyetisyenden poğaça uyarısı; her gün iki tane tüketildiğinde oluşan yağ oranını gösterdi

Sabahları yetişme telaşına kapılarak kahvaltıyı hayatından çıkaran birçok kişi var. Kahvaltı yerine poğaça ve açma alternatifine başvuran kişiler, vücutlarına kısa sürede yüksek miktarda yağ girmesine neden oluyor. Okulların açılmasıyla da öğrencilere tükettirilen poğaçaların yağ oranına karşı velilere uzmanlar tarafından uyarı yapıldı.