Diyarbakırlı öğrenciler Afrika'da su kuyusu açmak için proje başlattı

"Bizim için altın ne kadar değerliyse, onlar için su da bu kadar değerli." Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Devrim Aygün, bu sözler, Afrika'da temiz içme suyuna ulaşamayan insanlar için ifade ediyor. Öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Genç Başarı Vakfı tarafından düzenlenen bir yarışmaya ilginç bir projeyle katıldılar. Projenin amacı, öğrenciler yarattıkları su markasının geliri ile Afrika'da suya ulaşamayan insanlar için su kuyusu açmak. Bu proje ile öğrenciler hem girişimciliği öğreniyor hem de bu girişimi ihtiyaç sahibi insanların yararına sunuyorlar.