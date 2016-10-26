Diyarbakır'daki protestoya polis müdahalesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasını HDP'nin çağrısıyla belediye binası önünde protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Diyarbakır Valiliği'nden düzenlenen protestolarla ilgili açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada "Diyarbakır halkının sağduyu göstereceğine ve bu tür yasadışı çağrılara itibar etmeyeceğine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle Diyarbakır halkımıza şimdiden teşekkür ediyoruz" dendi.