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Diyarbakır'daki otobüs firmalarından 'Yetenek Sizsiniz' tepkisi

12 Şubat 2018 15:34

Diyarbakır'da yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, TV8'de yayınlanan “Yetenek Sizsiniz” programına katılan bir yarışmacının kente ve firmalara hakaret ettiğini iddia ederek, Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi ve Ilıcalı'dan özür dilemesini istedi. Gazete Duvar'ın haberine göre, “Yetenek Sizsiniz” programının geçen hafta yayınlanan bölümünde stand-up yapan ve Diyarbakırlı olduğunu söyleyen Yusuf Altıntaş'ın gösterisi şehirdeki otobüs firmalarının tepkisini çekti. Yapılan açıklamada Altıntaş'ın ve Ilıcalı'nın özür dilemesi istendi. Firmalar adına açıklama yapan Öz Diyarbakır Seyahat Firması Genel Müdürü Şaban Doğmuş, “Yusuf Altıntaş haddini aşmış ve Diyarbakır otobüs firmalarına yönelik hakaret dolu sözlerle, kendince sözde insanları güldürmek istemiş ama programda başka kişi ve kuruluşların ismini zikrederek, sahnede kullandığı kelimeler ve ithamlar biz Diyarbakır firmalarını derinden üzmüştür. Diyarbakır firmalarında hizmet veren bütün otobüsler son teknoloji ürünü olup, tüm araçlarımız 2+1 koltuk ve tablet 4.5 G, kişiye özel hijyenik kulaklık verilmektedir. Batı ve zengin firması dediği otobüs firmaları da bizimle aynı güzergâhı kullanmaktadırlar. Bu konuyu yargıya taşıyacağımızı burada belirtmek isteriz. Yusuf Altıntaş'ın ve Acun'un aynı programda özür dilemesini bekliyoruz” dedi. Yusuf Altıntaş ne demişti? Altıntaş, 'Yetenek Sizsiniz' yarı finalinde sunduğu gösteri sırasında, “Yolda 6 saat geçmiş geldiğim nokta Gaziantep, hâlâ Güneydoğu'dayım…”, “Bizim muavinler böyle: Al sana qahve iç…” gibi sözler söylemişti.

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