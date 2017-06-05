T24 LogoT24 Logo
Haberler

Diyarbakır'da markete patlayıcı atıldı

05 Haziran 2017 02:43

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yüzleri maskeli bir grup, içeride müşterilerin olduğu sırada bir markete el yapımı patlayıcıyı attı. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken markette maddi hasar oluştu. ağlar ilçesi, 5 Nisan Mahallesi, Lezgin Avcı Caddesi üzerinde bulunan bir markete bugün saat 21.50 sıralarında el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Olay saatinde market önüne gelen yüzleri maskeli bir grup, ellerindeki patlayıcı maddeyi marketin kapısına attı. Market içinde müşterilerin bulunduğu sırada yapılan bombalı saldırı, çevrede büyük paniğe yol açtı. Büyük bir gürültüyle infilak eden patlayıcı marketin camlarına zarar verirken, içerideki vatandaşlar kısa sürede kaçarak marketten dışarı çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Patlamanın etkisi ile marketin ön kapısında maddi hasar oluştu. Polis, olayın ardından çevrede zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de parmak izi çalışması yaptı. Polis, markete patlayıcı madde ile saldıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ETİKETLER

diyarbakırbombapatlayıcımarketsaldırı

Diğer Videolar

Müebbet hapis cezası alan Harbiyeli öğrencilerin aileleri seslerini metroda duyurmaya çalıştı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Ocak 2020

İBB duyurdu: 2 ay içinde Kurbağalıdere çamurdan temizlenecek

TBMM Başkanı Şentop: FETÖ'yle mücadele sürecini emniyet, yargı ekseninde yürütüyoruz, siyasi ayak için ayrı bir mecraya gerek var mı?

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz, kime sarılmak istemezdiniz?

Soğukta patilerini kaybeden kediye dört protez pati takıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24