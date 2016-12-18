Diyarbakır'da "Şehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşü"ne katılan vatandaşlar böyle yürüdü

Diyarbakır'da düzenlenen, "Şehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşü"ne katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile terör saldırılarını kınadı. Memur-Sen Diyarbakır Temsilciliği ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu öncülüğünde merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitler Anıtı önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Bayrağa uzanan eller kırılsın", "Vatan sana canım feda" ve "Zalimler için yaşasın cehennem" sloganları attı.