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Diyarbakır Valisi Karaloğlu'nun 'işsizlik' yorumu: Mesele mesleksizlik, mesele iş beğenmemezliktir!

"Camiye gittiğimde arabama, sağdan soldan gelen iş talepleri nedeniyle geçemiyorum"

11 Kasım 2020 14:19

'Mesleki Eğitime Erişim Seferberliği Programı'nda konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye'deki işsizlik için "Meselenin işsizlik değil, mesele mesleksizlik, mesele iş beğenmemezliktir" yorumunu yaptı. 

Diyarbakır Valisi Karaloğlu: Mesele işsizlik değil, iş beğenmezliktir!

5 aydır Dİyarbakır'da olduğunu ve kendisine gelen taleplerin çoğunun iş konusunda olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu, "Cuma günü camiye gittiğimde, camiden arabama geçemiyorum sağdan soldan gelen iş taleplerinden. İş talep edene 'Ne iş yaparsın' diye soruyorum, 'Her işi yaparım' diyor. 'Her işi yaparım' diyen adam hiçbir işi yapamaz. O zaman mesele işsizlik değil; mesele mesleksizliktir, mesele iş beğenmemezliktir" dedi.

Karaloğlu, şunları söyledi; 

"Devletin sunduğu imkanlar o kadar muhteşem ki bunu eğer biz doğru şekilde halka, esnafa, işverene, sanayicilerimize indirirsek gençlerimize bunu hakkıyla anlatabilirsek biz mesleki eğitim meselesini çözeriz. 5 aydır Diyarbakır'dayım, en çok talep iş konusunda geliyor. Cuma günü camiye gittiğimde, camiden arabama, sağdan soldan gelen iş talepleri nedeniyle geçemiyorum. İş talep edene 'Ne iş yaparsın' diye soruyorum, 'Her işi yaparım' diyor. Her işi yapan adam hiçbir işi yapamaz."

"İnsanların yapabileceği şeyler sınırlıdır. Bir mesleğiniz olur, o mesleğin peşinde koşarsınız. Bu 'Her işi yaparım' diyen arkadaşları alacağız, mutlaka bir meslek sahibi yani altın bilezik sahibi yapmamız lazım ki o da iş bulurken kolay iş bulsun. Sanayiciler nitelikli işçi bulamadıkları için dert yanıyor. Küçük sanayi sitesindeki esnaf ise çırak bile bulamadığını söylüyor. Sokaklar işsiz dolu, peki bu nasıl oluyor? O zaman mesele işsizlik değil; mesele mesleksizliktir, mesele iş beğenmezliktir. Onun için işsizlerimize meslek öğretmek durumundayız."

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