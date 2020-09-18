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Diyarbakır surları restorasyonunda insan kemikleri bulundu

Kemiklerin, Ortaçağ İslami dönemine ait olduğu değerlendiriliyor

18 Eylül 2020 16:03

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Diyarbakır surlarında başlatılan restorasyon çalışmalarında Yedikardeş Burcu'nun teras katında insan kemikleri bulundu. 

Kemiklerin, Ortaçağ İslami dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.

Konuyla ilgili Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İş kapsamında Diyarbakır Müze Müdürlüğünden görevlendirilen arkeolog denetiminde Yedikardeş Burcunun teras katında yürütülen hafriyat ve temizlik çalışmaları esnasında 17 Eylül 2020’de insan kemiklerine rastlanmıştır. Teras döşeme kotunun 28 santimetre altında doğu-batı yönünde, 50 santimetre ara ile yüzü kıbleye dönük vaziyette defnedilmiş vücut bütünlüğü korunmuş 3 adet insan iskeleti tespit edilmiştir. İnsan iskeletlerinin hangi döneme ait olduğu bilinmemekle beraber, Ortaçağ İslami döneme ait olduğu tahmin edilmektedir. İskeletlerin yaş tespiti, yapılacak laboratuvar incelemesi neticesinde kesinleşecektir. Kazı çalışmaları arkeolog denetiminde titizlikle devam etmektedir” denildi.

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UNESCO Dünya Kültür MirasıDiyarbakır surlarıOrtaçağ İslami dönemiinsan kemikleriYedikardeş Burcu

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