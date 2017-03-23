Diyarbakır Newroz'unda polisin öldürdüğü Kemal Kurkut'tan geriye bu ezgiler kaldı

Malatya İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Kemal Kurkut Diyarbakır'daki Newroz kutlamaları sırasında, alana bıçakla girmek istediği gerekçesiyle polis kurşunuyla öldürüldü. Diyarbakır Newrozu’nda polis kurşunuyla öldürülen Kemal Kurkut’un, kendisine bağıran polislere öfkelendiği, olay yerine yakın bir kasaptan bıçak aldığı ve kendisini bir daha durduran polislerle girdiği tartışmada sinir krizi geçirdiği ortaya çıktı. “Ne var ne, üzerimde ne var?” diye bağıran Kurkut’un, "Canlı bomba" denilen çantasında da şiir kitapları ve giysileri çıkmıştı. Kurkut'tan geriye keman çaldığı bu görüntüler kaldı...