Diyarbakır İş Kadınları Derneği: "Verilen mesajların samimiyetini sözlerde değil; okuryazar kadın oranında, şiddet gören kadın sayısında arayacağız"

Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda "Verilen mesajların samimiyetini sözlerin gücünde değil; okuryazar kadın oranında, şiddet gören kadın sayısında, eşit işe eşit ücret talep eden emekçi kadınlarda, Meclis'ten geçen yasalarımızda arayacağız" dedi.

DİKAD'ın mesajını DİKAD Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reyhan Aktar seslendirdi. Aktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında, "Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bugün kız çocuklarını okutmayan babalar da kadınlar çiçektir diyecek. Eşine şiddet uygulayan erkekler de kadına yönelik şiddete dur diyecek. Sırf kadın diye yaptığı işe düşük maaş veren işverenler de kadınlar için adalet isteyecek. Hiçbir kadın sorununda bir araya gelemeyen siyasi partiler tek sesli mesajlar verecek" diye seslendi.

Mesajların samimiyetini sözlerde değil eylemlerde arayacaklarını belirten DİKAD, "Ve bizler... Verilen mesajların samimiyetini sözlerin gücünde değil; okuryazar kadın oranında, şiddet gören kadın sayısında, eşit işe eşit ücret talep eden emekçi kadınlarda, Meclis'ten geçen yasalarımızda arayacağız. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaleti için sadece 8 Mart'ta değil, her gün kadınları görünür kılacağız" mesajını verdi.