Diyarbakır İnsan Hakları Anıtı'ndaki insan hakları bildirgesi ve güvercinler söküldü

Diyarbakır'da Koşuyolu Parkı'nda bulunan İnsan Haklar Anıtı'ndaki İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin metni yerinden söküldü. İnsan Hakları Anıtı'nın kaidesine ise herhangi bir müdahalede bulunulmadığı görüldü. BirGün'ün haberine göre, park içindeki esnaf, levhanın ne zaman ve kimler tarafından kaldırıldığını görmediklerini belirterek, “Muhtemelen yine belediye kaldırmıştır. Diyarbakır'da daha önce de kayyımlar tarafından birçok heykel kaldırılmıştı” şeklinde konuştu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine atanan kayyımlar şehirdeki birçok heykeli kaldırtmış, parkların adını değiştirmişti.