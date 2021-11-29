Mahalleye dilek-şikayet kutusu kurdu, 40'a yakın kız çocuğunun evlendirilmesini engelledi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi’nde iki dönemdir görev yapan, kentin tek kadın muhtarı Dilek Demir, dilek-şikayet kutusuna atılan ihbar mektupları sayesinde 40 kız çocuğunu evlenmekten kurtardığını söyledi.

Kendisi de küçük yaşta evlendirilen Demir, "14 yaşında önlüğüm üzerimden soyuldu, gelinlik giydirildi ve çocuk gelin oldum. Babam beni şiddetle, döverek, zorla evlendirdi. Şikayet kutusuyla 40 genç kızımızın hayatını uçurumdan kurtardık" dedi.

14 yaşında okuldan alınıp evlendirildiğini, 17 yıl önce de eşinden ayrıldığını söyleyen Demir, şöyle konuştu:

"Şikayetleri olup da yanıma gelmeye çekinenler için dilek-şikayet kutusu yaptırdım. Onun anahtarı her zaman bendedir. İlk yıllarımda çekiniyorlardı ama şimdi artık yanıma geliyorlar. Bu kutuyla 40 genç kızımızın hayatını uçurumdan kurtardık. Şu anda çoğu okulunu bitirmiş, çoğu meslek sahibi. Gerçekten bu kutunun çok faydası oldu. Bunu gördük, 40'a yakın kız çocuğunu evlilik masasından çevirdik. Bu rakam sadece kendi mahallemde gerçekleşenler " diye konuştu. (DHA)