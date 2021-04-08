Diyarbakır'dan 3 öğrenci Harvard ve Brown Üniversitesi'ne kabul edildi: "Hayalim bir bilim insanı olmak"

Diyarbakır'da özel bir okulun Fen ve Teknoloji Lisesi'nden 3 öğrenci, dünyanın en iyi üniversitelerinden Harvard ve Brown’a tam burslu kabul edildi. Öğrencilerden Nehir Toklu ve Dicle Ezgi Ekinci, Harvard Üniversitesi'nde, Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi'nde tam burslu olarak okuyacak.

Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Matematik Bölümleri’ne kabul edilen Nehir Toklu, birçok sosyal ve akademik projelerde yer aldıktan sonra farkındalık etkinlikleri yaptıklarını, bu nedenle kabul edildiğini düşündüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

"Akademisyen olmak istiyorum"

"Birçok şeyle uğraşıyorduk hepimiz, okulumuzdaki ve okulumuzun dışındaki imkanlarla. Ben genelde sosyal sorumluluk projelerinde yer aldım. Burada 'önce çocuklar derneği' vardı, sonrasında 'sosyal ben' vardı okulumuzda, bu tür sosyal projelerde yer aldım. Ayrıca Amerika'da bazı yaz okullarına başvurdum, oradaki üniversitelerden yine burslu kabul almıştım. Farkındalık etkinlikleri yaptık okulda, robotik gibi. Harvard'ın tabi bizi kabul etmesinin sebebini tam olarak bilemiyoruz ama elimizden geleni yaptık, farklı şeyler denedik, hepimizin farklı ilgileri var. Ben iki alan yazmıştım başvururken, matematik ve uluslararası ilişkiler yazmıştım, ama daha çok matematiğe yönelmeyi planlıyorum. Hayalimi söylemem gerekirse ben akademisyen olmak istiyorum mezun olduktan sonra."

Harvard Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’ne kabul edilen Dicle Ezgi Ekinci ise, 5 yıllık bir süreçte farklı projelere katıldığını ve Türkiye'yi uluslararası alanda birkaç defa temsil ettiğini belirterek bunların kabul görmesinde artı olduğunu söyledi. Çok mutlu olduğunu ve gururlandığını aktaran Ekinci, çok fazla destek mesajları aldığını dile getirerek şunları söyledi:

"Hayalim bir bilim insanı olmak"

"Süreç çok uzundu aslında, 5 senelik bir süreç. Bir sene hazırlıkta dil olmak üzere liseyi 5 yıl okudum. Farklı farklı projelere katılıp kendimi geliştirmek istedim sosyal ve akademik alanda. Stajlara katıldım biyoloji alnında, projeler geliştirdim, ülkemizi uluslararası alanda temsil etme fırsatı buldum birkaç kere. Aynı zamanda Spor etkinlikleriyle uğraştım. Bunların hepsi aslında bir artı sağladı benim için Harvard Üniversitesi'ne katılırken. Tabi aynı zamanda akademik başarı da çok büyük bir yer kaplıyor bu başvuru süreçlerinde. Akademik başarıyı da yüksek tuttuğunuz zaman kabul alabiliyoruz. Ben biyomühendislik ya da biyoloji alanlarında uzmanlaşmak istiyorum, ilerde de akademide kalıp projelerle uğraşmak istorum. Çok mutlu oldum, çok gururlandım, arkadaşlarımın da kabul aldığını duymak beni ekstra sevindirdi, beraber gidecek olmamız da çok güzel bir duygu. 5 yıllık emeğimizin sonucunu aldığımı düşünüyorum. Bu süreçte bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Çok fazla destek mesajları alıyoruz hepimiz, herkese çok dönüş yapamıyoruz çok yoğunluktan dolayı ama buradan herkese çok teşekkür etmek istiyorum, bizi destekleyen, gurur duyan herkese teşekkür ederim. Hayallerim, bir bilim insanı olmak ve bu yolda ilk adımı şimdiden attığımı düşünüyorum. İlerde de projelerle uğraşmak istiyorum biyoloji alanında. Akademisyen olmak istiyorum aynı zamanda ve öğrendiğim şeyleri öğrencilerime de öğretmek istiyorum."

"Lisans eğitiminden sonra sahada uluslararası şirketlerde bir süre çalışmak istiyorum"

Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü’ne kabul edilen Seyit Metin Barut da, robotik alanda hazırladığı projenin kabulünde etkili olduğunu söyleyerek, "Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü’nden yüzde 100 bursla kabul aldım. Bu süreçte benim için çok çok fazla olay yaşadık. 5 senedir buna hazırlandığımız için çok uzun bir süreçten geçtik. Ama benim için sanırım en önemli dönüm noktalarından biri, uluslararası bir şirkette yapay zeka üzerine staj yaptığım zamandı. Çok küçüklüğümden beri keman çalmaktayım, yani müzisyenlik yapıyorum, aynı zamanda yapay zekaya çok çok uzun süredir ilgiliyim. Ben staj yaptığım zamanda oradaki uzmanlarda bilgi aldım. Acaba spesifik olarak yapay zeka duyguları müzik üzerinden öğrenebilir mi. Bunun üzerine de bir proje hazırladık ve bunu Brown'a gönderdik, bu şekilde de kabul aldık. Lisans eğitiminden sonra sahada uluslararası şirketlerde bir süre çalışmak istiyorum. Bundan belli bir süre sonra da akademiye dönüp yüksek lisans ve doktora yapıp ders vermek istiyorum. Kesinlikle çok mutluyuz ve aslında çok da heyecanlıyız, dün haberi aldığımızdan beri çok fazla destek mesajı aldık. Çok mutluyuz ve insanların bizimle sevinmesi, mutluluğumuzu kat kat artırdı" dedi.

Kaynak: DHA