T24 LogoT24 Logo
Haberler

Diyarbakır'da yağmur duası yapıldı

Batıkent Meydanı'nda bir araya gelen onlarca kişi, dua etti

24 Nisan 2022 19:30

Diyarbakır’da vatandaşlar, yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Diyarbakır’da yağışların az olması nedeniyle Alimler ve Medreseler Birliği tarafından yağmur duası yapıldı. Batıkent Meydanı'nda bir araya gelen onlarca kişi, dua etti.

Alimler ve Medreseler Birliği Genel Sekreteri Muhammed Özer,Malum Efendimizin sünnetinde de biliyoruz ki Medine’de yağmur yağmadığı vakit Efendimiz aleyhi ve sellem sahabe kiramı alarak Medine dışında bulunan yeşillik bir çöle çıkarak yağmur namazı ve duasını yapmışlar. Diyarbakır’da da olmak üzere bölgemizde kıtlık var gibi duruyor. Biz de bu işin manevi boyutunu ele alarak, bin kişiyle yağmur duası yapacağız. İnşallah rabbim dualarımızı kabul eder ve yağmur yağar” dedi.

Yağmur duasına katılan 13 yaşındaki çocuk da, “Son zamanlarda yağmur yağmıyordu, biz de yağmur duasına geldik. İnşallah Allah yardım ederse yağmuru yağdırır. Diyarbakır’da havalar çok sıcak, biz de dua edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: İHA

yağmur duasıdiyarbakırduayağmurBatıkent Meydanı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

SMA hastası çocuğu olan baba, Sağlık Bakanlığı önünde kendini yakmaya çalıştı

Eğitim Sen’den 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı değerlendirme raporu: Eğitimde ticarileşme ve dinselleştirme uygulamaları arttı

CHP'li Ağbaba'dan Numan Kurtulmuş'a: Milli parayı değersizleştirerek ekonomiyi düzeltemezsiniz

İyi Partili Altıntaş: Komisyonda 'sosyal medya yasası' seçimden sonra yürürlüğe girsin ısrarımız reddedildi

İyi Partili Ataş'tan iktidara 'harcırah' çağrısı: Zamlar dikkate alınarak güncellenmeli

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24