Diyarbakır'da ucuza ürün satan pazarcıya tepki: Piyasayı bozmak zorunda değilsin; ucuzsa ucuz, pahalıysa pahalı

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Diyarbakır'da bir pazarcı, ucuza ürün sattığı için pazarın dernek yetkilisi tarafından "Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede" sözleriyle uyarıldı.

Diyarbakır'da pazarcı esnafını "Ucuza satıyorsun" diyerek uyaran dernek yetkilisinin sözleri sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede sosyal medyada yayılan videoda uygun fiyata ürün satan pazarcı, ile kendisine tepki gösteren pazarcılar derneği yetkilisi arasında şu diyalog geçti:

Dernek yetkilisi uygun fiyata ürün satan pazarcıya, "Ahmet abim, Diyarbakır’da günlük 30 ton salatalık satılıyor. Sen arabana 2 ton alıp satıyorsun. Burada piyasayı bozmak zorunda değilsin, piyasaya uymak zorundasın. Ucuzsa ucuz, pahalıysa pahalı. Anladın mı Ahmet ağabey. Yanlıştır kardeşim. Burada 4 liraya ürün satılırken piyasa olmuş 6 lira. Sen bana 4 liraya sattığın zaman ben Ofis pazarının hepsini etkiliyorum. Ben orada 5 liraya satıyorum. 100 kişi benden zarar görüyor. Sen pazarı düşünmeden burada mı satış mı yapacaksın?" dedi.

"2 lira beni kurtarıyor, sen 8 liraya sat diyorsun"

Bunun üzerine pazarcı, "Salatalık, patlıcan diyelim hakkı nedir, diyelim 4 lira. Alışıma göre 4'e satmam lazım. Peki adam hacıdır, hocadır, 99’u çekiyor. 8 liraya satıyor, iki katı. Sen diyorsun ki Hacı Veysi 8'e sat. Fırsatçı değilim. Bu ülkeyi yöneten adam fırsatçıdır demek ki. Mazotu, benzini. Allah var. Ramazan ayı yiyen var, yemeyen var. Benim hakkım 2 lira, beni kurtarıyor. Para kazanıyorum. Sen 8 liraya sat diyorsun." sözleriyle karşılık verdi.

"Herkes kaça satıyorsa sen de o fiyata satacaksın"

Dernek yetkilisi ise "Allah’tan korkun, asgari ücret 4 bin 250 lira olmuş. Kim açtır? sözleriyle pazarcıya tepki gösterdi.