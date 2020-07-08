Diyarbakır’da Roma ve İslami döneme ait 168 tarihi eser ele geçirildi

Diyarbakır’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma ve İslami dönemlere ait 168 sikke ve obje ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Yenişehir ilçesinde ikamet eden 2 şahsın, ellerinde bulundurdukları tarihi niteliği olduğu değerlendirilen sikkeleri satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi elde edildi. Şüpheli şahısların fiziki takibi sonrasında, Yenişehir ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonunda alıcı şahıslar ile buluştukları esnada gerçekleştirilen operasyonda, şüpheliler tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, Roma ve İslami dönemine ait 122 adet bakır sikke ile 46 adet tarihi obje olmak üzere toplam 168 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi sikkeler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.