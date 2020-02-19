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Diyarbakır’da hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı 5 kişi yaralandı

19 Şubat 2020 14:32

Diyarbakır’da, hasta taşıyan ambulans, kırmızı ışıkta geçtiği sırada otomobil ile çarpıştı. Kazada ambulans yan yatarken, içinde bulunan 5 kişi de yaralandı.

Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında hasta taşıyan ambulans, kavşakta kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada yeşil ışık yandığı için geçen otomobil ile çarpışan ambulans yan yatarak yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı, bir hasta ile yakını yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine yönlendirilen başka bir ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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diyabrkırkjazahastaambulansDiyarbakır-Elazığ karayolu

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