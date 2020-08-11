Diyarbakır'da bir binada çıkan yangın sırasında patlama yaşandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki bir apartmanın üst katında yangın çıktı. Yangın sırasında binada bir patlama yaşandı. Yaşanan patlama o sırada kayıtta olan kameralara yansırken, patlamanın nedeninin doğalgaz olabileceği belirtildi.

Hızla yayılan alevler dolayısıyla bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle 1 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.