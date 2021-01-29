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Diyarbakır'da 15'i ampute, bakıma muhtaç yaklaşık 400 hayvan ölüme terk edildi!

29 Ocak 2021 10:10

T24 Haber Merkezi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde bulunan 15'i ampute bakıma muhtaç yaklaşık 400 hayvan kontrolsüz bir şekilde barınaktan salındı. Ölüme terk edilen hayvanlar için harekete geçen Diyarbakır Barosu, olaya ilişkin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. 

Barınaktaki hayvanların Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yenilenecek olması gerekçesiyle sokaklara salındığı bilgisinin teyit edilmesinin ardından Belediye ile yapılan görüşmede salınan hayvanların derhal geri toplanacağı sözü alındı. 

Sosyal medya hesaplarından olaya ilişkin görüntüler paylaşan Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları Merkezi, yaptığı açıklamada gelişmelere ilişkin şunları aktardı:

"Belediye ile yapılan görüşmede salınan hayvanların derhal geri toplanacağı sözü alınmışsa da bu söz tutulmamış, paylaşılan vahim görüntülerden de anlaşılacağı üzere hayvanların bir kısmı ölmüş, kalanlar ise ölümle pençeleşmektedir. Bu olay en ağır hayvan hakkı ihlalidir.

Merkezimiz ve HAYTAP dahil tüm hayvan hakkı savunucuları hayvan hakları alanında yapılan olumlu eylemleri desteklemekle beraber her kim olursa olsun hayvan hakkı ihlallerinin karşısında durmaktadır; bu bağlamda sorumlular hakkında bir an önce işlem başlatılması talebimizi net bir şekilde ortaya koyuyoruz.

Eylemin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yenilenme gerekçesiyle yapılması ise ayrı bir vehamettir; nitekim bakıma muhtaç hayvanlar için yapılan bir tesis, koruma altında olan hayvanların ölüme gönderilmesine gerekçe yapılmıştır; bu, yetkili kişilerin hayvan haklarından ne kadar bihaber olduklarını da ortaya net bir şekilde koymuştur.

Hayvanları korumakla görevli kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilen vahim eyleme dair Merkezimizce suç duyurusu, disiplin soruşturması ve ayrıca 5199 sayılı yasa kapsamında para cezası ile tecziyelerine yönelik başvuruda bulunulmuştur. Özet niteliğindeki CİMER başvuru formunu ise duyarlı herkes tarafından şikayette bulunulmak üzere sunuyoruz.

Eylemi gerçekleştiren kamu görevlileri hakkında idari ve hukuki işlem yapılması talebimizin yanında durumun aciliyeti bakımından salınan tüm hayvanların derhal toplanması ve acil tıbbi müdahalede bulunulması; Belediye tarafından ise olaya dair detaylı bir açıklama yapılması gerekmektedir.

Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları Merkezi ve HAYTAP; hayvan hakları alanındaki diğer tüm kurum, dernek ve kişilerle koordine halde bahsi geçen skandal olayın takipçisi olmakla beraber sürece dair sürekli bir biçimde kamuoyu ile bilgi paylaşımı yapacaktır."

 

 

yaklaşık 15 ampüte hayvan dışında geri kalan bakıma muhtaç sokak hayvanları kontrolsüz bir şekilde sokağa salın

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