Diyarbakır Barosu Tahir Elçi’yi anmak için yürüdü

Diyarbakır Barosu ve Tahir Elçi Vakfı, Tahir Elçi’nin öldürülüşünün 5. yılında Elçi’yi anmak için yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.



Avukat cübbeleriyle Tahir Elçi’nin mezarını ziyaret eden baro, Tahir Elçi’nin silahla vurulduğu yer olan dört ayaklı minarenin önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada ‘5 yıldır adalet çabalarımız, adalet arayışımız sürüyor. Cinayetin faillerini ortaya çıkarana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğimize dair sözümüz var" denildi.



5 yıldır Tahir Elçi’nin faillerini bulmak için çaba harcadıklarını söyleyen baro, ‘’Soruşturma sürecindeki cezasızlık politikası mahkemeye de sirayet etmiş durumda. Diyarbakır Barosu meslektaşlarımızın destek ve dayanışmasıyla cezasızlık politikasıyla mücadele etmeye devam edecektir.’’ dedi.



Açıklama ve yürüyüşe Tahir Elçi’nin ailesi de katıldı.