Diyanet-Sen'den Adnan Oktar hakkında suç duyurusu

Memur Sendikaları Konfederasyonu'na (Memur-Sen) bağlı Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik açıklamaları nedeniyle Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu. Memur Sendikaları Konfederasyonu'na (Memur-Sen) bağlı Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik açıklamaları nedeniyle A9 kanalında program yapan Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu. Kanalın kapatılmasını istediklerini söyleyen üyeler, "Adnan Oktar'ın ne yapmaya çalıştığının farkındayız. Bu bir kalkışmadır. İslam'a ve insanlığa karşı isyandır" açıklamasında bulundu.