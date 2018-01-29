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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'nin yüzde 59'u Kuran okumayı bilmiyor

29 Ocak 2018 13:11

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çocukların Kuran derslerine yönlendirilmesini isteyerek, "Kur'an-ı Kerim okuyanların oranı ülkemizde halen yüzde 41. Nüfusumuzun yüzde 59'u hala Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor" dedi. Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki İmamı Azam Hafızlık Kuran Kursu'nun açılışına katılan Prof. Dr. Erbaş, nüfusun yüzde 59'unun Kuran okumasını bilmediğini, yüzde 41'in okuduğunu ifade etti. “Çocuklarımızdan daha fazlasını seçmeli Kuran derslerini seçmesini sağlamamız lazım” diyen Diyanet İşleri Başkanı, şöyle devam etti: “Yüzde 99'umuz Müslümanız diye iftihar ediyoruz ya, yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkenin yüzde 59'u, yüzde 60'ı daha kendisine indirilen Kuran-ı Kerim'i okuyamıyor, işte ihtiyaç bu. Bunu eleştirenler bu gerçeği bilsinler. Neden buna ihtiyaç var? Şu anda din eğitimi veren imam hatiplerin oranı hala yüzde 15. Yani Türkiye'deki genel öğrenci sayısına göre oran yüzde 15.”

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