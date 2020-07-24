Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kılıçlı hutbe açıklaması: Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'da ilk cuma hutbesine kılıçla çıkmasını soran gazetecilere, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk hutbeyi okudu. Kılıç geleneğiyle hutbeyi okuyan Erbaş, Ayasofya çıkışında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"Ayasofya fethin sembolüdür. Fethin sembolü olan camimizde İnşallah nice insanlar ibadetlerini yaparlar ve dini bilgilerini öğrenirler. Her köşede bir cami dersi yapar geçmişteki Ayasofya medresesinin fonksiyonunu icra eder hale getirmeye çalışacağız inşallah" diyen Erbaş, hutbeye kılıçla çıkmasını da Erbaş, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah" sözleriyle açıkladı.