Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kripto paralar şu an için caiz değil

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bir televizyon programında kripto para kullanımına ilişkin açıklama yaptı. Erbaş, kripto para kullanımına yönelik "Din İşleri Yüksek Kurulu, kripto para ile ilgili ya da iktisadın çeşitli alanlarıyla ilgili yapmış olduğu toplantılarda şu an itibarıyla güvenilir olmadığı için, istismar etme ihtimalinin yüksek olması münasebetiyle şu anda kullanılmasının caiz olmadığını düşünüyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber'de yayınlanan Arka Plan programına konuk oldu. Canlı yayınlanan programda Erbaş, kripto para kullanımı konusunda gündem olacak açıklamalar yaptı.

"Şuanda kullanımının caiz olmadığını düşünüyor"

Erbaş, konuya ilişkin, "Kripto para güvenilir olmadığı için, dolaşımda ne kadar insanlar birbirine güvenebilecek, insanların birbirini istismar etme ihtimalinin yüksek olması münasebetiyle şuanda kullanımının caiz olmadığını düşünüyor Din İşleri Yüksek Kurulumuz. Süreci de takip ediyoruz. Soranlara cevap veriliyor" dedi.

Bunun üzerine sunucu "Diyanet İşleri olarak kripto para kullanmak caiz değildir diyorsunuz?" sorusuna Erbaş, "Şu an için netleşmediği için...' yanıtını verdi.

Erbaş, stüdyodaki başka bir kişinin '"Bir temele dayandırıldığında durum değişebilir mi?" sorusuna ise 'Evet' yanıtını verdi.

"Bir uzman arkadaşımıza tez konusu olarak verdik"

Erbaş'ın açıklamaları şöyle:

"Şu an itibariyle insanların birbirlerine çok rahat bir şekilde, güvenli, bir şekilde kripto parayı kullanma ortamı oluşmaması nedeniyle ve herhangi bir istismara sebep olabileceği sebebiyle caizdir denilemiyor. Konu takip ediliyor. Bunu biz bir uzman arkadaşımıza tez konusu olarak verdik. İnşallah tez bittikten sonra tekrar görüşeceğiz."