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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın “Araba almaya korkuyoruz” sözlerini vatandaşlar yorumladı: Deveye binsin

Sokak röportajında vatandaşlar Erbaş'ın açıklamalarını yorumladı

28 Aralık 2021 10:08

İstanbul Maltepe'de yapılan bir sokak röportajında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “Araba almaya korkuyoruz” sözleri vatandaşa soruldu. Bir vatandaşın "Deveye binsin” yorumu gündem oldu.

Youtube'da Sokak Kedisi isimli kanalda yayınlanan sokak röportajına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaptığı bir açıklamada "Geçenlerde bozuldu yolda kaldık, koruma arabasına geçmek zorunda kaldım. Korkumuza yeni araba alamıyoruz"  sözleri konu oldu. Vatandaşların Erbaş'ın 'Korkumuza araba alamıyoruz' sözlerini değerlendiren vatandaşlar "Deveye binsin, yakışır"  dedi. 

Sokak KedisiAli ErbaşAraba almaya korkuyoruzdeveye binsin

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