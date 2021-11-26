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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Her doğan çocuk Müslüman olarak doğar; anne babası onu Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi yapar

"Fıtrat, yaratılışı itibariyle insanın tabiatında var olan, yaratanını tanıma eğilimidir"

26 Kasım 2021 12:08

Konya'da düzenlenen Uluslararası İhtida Kongresi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir konuşma gerçekleştirdi. Erbaş konuşması sırasında, "Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Daha sonra anne babası onu Yahudi yapar, Hristiyan yapar ya da Mecusi yapar. Ama doğduğu an Müslüman olarak doğmuştur" dedi.

İslam'ın bir fıtrat dini olduğunu söyleyen Erbaş, "Fıtrat, yaratılışı itibariyle insanın tabiatında var olan, yaratanını tanıma eğilimidir" diye konuştu. 

 

Diyanet İşleri Başkanı Ali ErbaşHer çocuk müslüman doğarkonyakonuşma

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