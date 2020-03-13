Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı için toplanan kalabalığa 'kalabalıktan uzak durun' çağrısı yaptı

Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde cuma hutbesi veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4700'den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs'e karşı önlem olarak cuma namazı için toplanan kalabalığa, 'kalabalıktan uzak durun' çağrısı yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazındaki 'Tedbir müminden takdir Allah'tandır' başlıklı hutbesinde, Koronavirüs'e karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

Erbaş, "Kendi sağlığımız yanında başkalarının sağlığını da tehlikeye atacağımızı, bunun da kul hakkı olacağını unutmayalım'' dedi.

Erbaş, "Şayet yurt dışı seyahatinden dönmüşsek, 14 gün boyunca evimizden dışarıya çıkmamaya özen gösterelim. Umre ziyaretinden dönenlerin de bu hususa dikkat etmesini ve ziyaretçi kabul etmemesini sağlayalım" diye konuştu.