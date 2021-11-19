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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Biz meydanda olmadığımız için kötüler, dünyayı yaşanmaz hale getiriyor

"Yeryüzüne iyilik egemen oluncaya kadar bizim gayret etmemiz, çalışmamız lazım"

19 Kasım 2021 09:48

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz meydanda olmadığımız için kötüler, dünyayı yaşanmaz hale getiriyor" dedi. 

Bingöl'de sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve kanaat önderleriyle  ile bir araya gelen Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Biz meydanda olmadığımız için kötüler, dünyayı yaşanmaz hale getiriyor" dedi. "Üniversitelerde, liselerde orta okullarda, her yerde iyilik tohumu saçacağız" diyen Erbaş " Yeryüzüne iyilik egemen oluncaya kadar bizim gayret etmemiz, çalışmamız lazım. Biz tohumu saçalım. Üniversitelerimizde hocalarımız iyilik tohumunu saçsın. Liselerimizde, orta dereceli okullarımızda öğretmenlerimiz, camilerimizde imamlarımız, vaizlerimiz, müezzinlerimiz, vakıflarımızda sizler kanaat önderlerimiz iyilik tohumunu saçsın." ifadelerini kullandı.

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