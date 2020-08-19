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Diyabetli Çocuklar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun’dan SGK’ya çağrı

"İnsülin pompası ve sensörler geri ödeme kapsamına alınmalı"

19 Ağustos 2020 12:06

Türkiye’de 20 bin Tip 1 diyabetli çocuğa her gün 6 ile 10 kez kan şekeri ölçümü yapılarak, sonuca göre ortalama 4 kez insülin enjeksiyonu uygulanması gerekiyor.

Diyabetli Çocuklar Vakfı (DİYAÇEV) ise çocukların canlarını yakan bu işlemlerin son bulması için elektronik sensör ve insülin pompa tedavisi giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmesini talep ediyor. Diyabetli Çocuklar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun, sürekli glukoz izlem sistemleri ve insülin pompa tedavisinin, 18 yaşın altındaki Tip 1 diyabetlilerin tümü için geri ödeme kapsamına alınması gerektiğini söylüyor. Vakıf daha önce bu taleplerini "Sensörleri ve İnsülin Pompasını Devlet Ödesin, Parmak Uçlarımız Bize Kalsın" sloganıyla iletmişti. 

2 buçuk yaşından beri diyabetli olduğunu belirten 8 buçuk yaşındaki Beril Feda Erdal da "Pompa kullanıyorum, ancak ellerimin daha az delinmesi için sensörlerin ücretsiz olmasını istiyorum" diyor. 

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