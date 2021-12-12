DİSK'in çağrısıyla Kartal'da işçilerin mitingi başladı; 'Artık yeter geçinmek istiyoruz'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimleri sonrası dolardaki hızlı yükseliş ve buna bağlı olarak pek çok sektöre gelen zamlar sonrası DİSK'in çağrısıyla işçiler saat 13.00'da İstanbul Kartal'da toplantı. "Artık yeter geçinmek istiyoruz" diyen işçiler, Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu'nun (DİSK) çağrısıyla İstanbul Kartal Meydanı'nda yapacakları mitinge başladı.

Mitinge çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti de katıldı. Miting alanına girişte Türkiye İşçi Partisi (TİP) kortejiyle polis arasında sloganlar gerekçesiyle gerginlik yaşandı.

Gelen zamlar ve düşen alım gücüyle birlikte geçtiğimiz hafta asgari ücret görüşmelerine de başlandı. İlk gelen tekliflere göre işçi tarafını temsil eden Türk-İş asgari geçim ücretini en az 3900 lira olarak belirledi.

DİSK ise geçtiğimiz günlerde asgari ücrete ilişkin teklifini net 5200 lira olarak açıklamıştı.