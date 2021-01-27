DİSK'ten HDP'ye ziyaret: Asgari ücret tümüyle vergi dışında kalmalı, SGK prim desteği sağlanmalı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan'dan oluşan heyet, işçilerin yaşadıkları ekonomik sıkıntılar, asgari ücret konularını görüşmek üzere HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Eş Başkan Yardımcıları Garo Paylan ve Şaziye Köse'yi Meclis’te ziyaret etti.

DİSK heyeti, HDP heyetini, TBMM'de ziyaret etti. Görüşmede, işçilerin yaşadıkları sorunları anlatan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Türkiye COVİD-19 pandemisine olağan bir süreçte yakalanmadı. Zaten Türkiye ekonomisi ciddi bir kriz içindeyken ve biz bu krizin bütün yıkıcı etkilerini yaşıyorken Kovid-19 pandemisine yakalandık ve pandeminin, bu büyük sağlık krizinin yarattığı ekonomik ve toplumsal yıkımdan işçileri, emekçileri, emeklileri halkı koruyacak tedbirler iktidar tarafından hayata geçiremediği için de son derece olumsuz bir tabloyu yaşıyoruz" diye konuştu.

Çerkezoğlu, 2021 yılı asgari ücretin beklenenin altında gerçekleştiğini belirterek, çoğunluğunu hükümet ve işverenlerin oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2825 TL olarak belirlenen asgari ücretin işçilere reva görüldüğünü söyledi.

TBMM'de yapılacak yasal düzenlemelerle asgari ücretin ve tüm ücretlerin artırılabileceğinin mümkün olduğunu düşündüklerini vurgulayan Çerkezoğlu, "Asgari ücret mücadelemize damgasını vuran ve bütün işçi sınıfı ve toplumsal kesimler tarafından sahiplenilen asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması ve SGK prim muafiyetinin sağlanması ve bu konuda TBMM tarafından bir yasal düzenleme yapılması asgari ücret ve bütün ücretlerin yükseltilmesi mümkün. Asgari ücret ve bütün ücretler SGK primlerin devre dışı bırakılmasıyla bütün ücretlerde yaklaşık 750 TL yani yüzde 25 kadar bir artışın yapılmasının mümkün olduğunu görüyoruz" diye konuştu.