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Vekiller DİSK'in parçalanan 1 Mayıs çelengini Taksim'e bıraktı

"Gözaltına alınan DİSK’liler serbest bırakıldı"

01 Mayıs 2020 13:13

Taksim Meydanı'na anıta 1 Mayıs için çelenk bırakmak isteyen ve polis tarafından gözaltına alınan DİSK Genel başkanı Arzu Çerkezoğlu ile sendika yöneticileri serbest bırakıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada gözaltı işlemi yapılanların ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldığı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklama şöyle;

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmak üzere valiliğimize 9 başvuru yapılmıştır. Konfederasyonlar ve sendikalar tarafından yapılan başvurular valiliğimizce değerlendirilerek, sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla tamamına izin verilmiş ve bu izninin kapsamı önceden kendilerine bildirilmiştir."

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'e çelenk bırakmak isteyen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) mensuplarına polis müdahalede bulundu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekteri Adnan Serdaroğlu, Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Gıda İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Dev Sağlık İş Genel Sekreteri Erdoğan Demir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. DİSK'ten yapılan sosyal medya paylaşımında, "Teslim olmayacağız! Yaşasın 1 Mayıs" dendi.

Çerkezoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Gözaltındayız! Bugün Türkiye'nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor o kamu düzeni bozulmuyor ama işçilerin #1Mayıs kutlaması kamu düzenini bozarmış! #1MAYIS yasaklanamaz!" dedi.

DİSK Genel Merkezi'nin önünü kuşatılan polis her iş kolunu temsilen birer kişinin Taksim'e yürümesini engelledi.

Çelengi Taksim'e vekiller bıraktı

Polis müdahalesi sırasında zarar göre 1 Mayıs çelengini alan CHP'li ve HDP'li milletvekilleri, Taksim Meydanı'na çıkarak çelengi bıraktı. HDP Milletvekili Ahmet Şık, Twitter'dan yaptığı canlı yayında "DİSK'in 1 Mayıs çelengi ait olduğu yerde" dedi.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da "... Derken karanfil elden ele #Taksim'de... DİSK'in çelengi yerde kalmaz! #1Mayıs yasaklanamaz!" noyutla o anların videosunu paylaştı. 

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