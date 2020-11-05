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DİSK'in ardından bugün de Türk-İş yurt genelinde "Torba yasa geri çekilsin" dedi

Türk-İş İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Adnan Uyar: Geri çekilmezse neler yapabileceğimizi herkese gösteririz

05 Kasım 2020 13:51

Meclis’te görüşmeleri devam eden 25 yaş altı ve 50 yaş üzerindeki işçilerin kıdem tazminatını gasp edeceği eleştirilerine neden olan torba yasaya karşı sendikaların ve işçilerin eylemleri sürüyor. Türk-İş bölge ve il temsilcilikleri pek çok kentte eylem ve açıklamalar yaptı. Eylemlerde, teklifin derhal geri çekilmesini isteyen Türk-İş’in merkezi açıklaması okundu. 

AKP'nin teklif ettiği, 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki çalışanlar için belirli süreli sözleşmelerin iki yıla kadar koşulsuz olarak yapılmasına imkan veren düzenlenmenin TBMM'den geri çekilmesinin istendiği eylemlerin devam edeceğini duyuruldu. İşçiler, tüm ülkede mesai çıkışında alkışlı protesto eylemi yapacak.

"Emekçileri düşünüyorsanız, ücretsiz izni engelleyin"

Evrensel'de yer akan habere göre, Türk-İş, AKP'nin esnek ve kısmi çalışmayı da içeren torba yasa teklifine karşı İstanbul Taksim'de de eylem yaptı.

Taksim Odakule İş Merkezi önünde yapılan eylemde açıklamayı yapan Türk-İş İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, "Bu köleleştirme paketi geri çekilmezse neler yapabileceğimizi herkese gösteririz" dedi. Eylemlerinin devam edeceğini vurgulayan Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, "Bu akşam ülke genelinde mesai çıkışında alkışlarla bu paketi protesto ederek ilk mesajınızı vereceğiz" diye konuştu.

Esnek, güvencesiz, kuralsız çalışma şartlarına mücadelelerini vurgulayan Adnan Uyar, "Köleleştirme paketine karşı sesimizi bugün daha güçlü bir şekilde yükseltiyoruz. Çünkü sürdürdüğümüz mücadelede artık yalnız değiliz. İki gün önce Hak-İş ve DİSK ile açıklama yaptık. Esnek çalışmaya hayır dedik" ifadesini kullandı. 

'25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin tazminat haklarını gasp edeceği' eleştirilerine neden olan torba yasaya karşı Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu da dün Meclis önünde basın açıklaması yapmak istemiş ancak polis tarafından müdahaleye maruz kalmıştı. 

TIKLAYINIZ - DİSK'e TBMM önünde müdahale: "Torba yasa geri çekilsin!"

Fotoğraflar: Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (Tümtis) Facebook sayfası

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