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1 Mayıs anmasında konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: 'Yüreğimizin attığı her yer 1 Mayıs'tır'

30 Nisan 2020 12:22

İstanbul 1 Mayıs Platformu, İstanbul Taksim Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs 1977'de öldürülen işçileri andı. Burada 1 Mayıs Platformu adına basın açıklamasını okuyan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeni tip Koronavirüs nedeniyle meydanlarda buluşulamayacağını belirterek, "Yüreğimizin attığı her yer 1 Mayıs'tır diyoruz. Yarın sabahtan itibaren çalışmak zorunda olan işyerinde, evlerimizde, balkonlarımızda, 1 Mayıs taleplerimizi, gelecek dünya düşlerimizi hep birlikte ifade edeceğiz" dedi. 

Çerkezoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"Üretenlerin yöneten olduğu bir düzen, eşitlik kardeşlik bayrağını hep birlikte yükselteceğimiz gün olacak. Bu 1 Mayıs'ı pandemi koşullarında karşılıyoruz. Kuşkusuz kendi sağlığımız ve toplumun sağlığı için bu kaygıları biz de taşıyoruz. Kuşkusuz milyonların katıldığı mitinglerde buluşamıyoruz. Şunu da söylemek istiyoruz ki işçi sınıfının gerçek anlamda temsil edildiği 1 Mayıs'ın kutlanmasını engellemek, bunu yasaklama, bunun önüne salgın gerekçesiyle yasaklar koymak asla kabul edilemez. Bizler 1 Mayıs'ımızı iş yerlerimizden evlerimizin önüne sokaklarımıza meydanlarımıza alanlarımıza, evlerimizin balkonlarına pencerelerine kadar her yerde kutlamaya sesimizi ve sözümüzü haykırmaya devam edeceğiz. Yüreğimizin attığı her yer 1 Mayıs'tır diyoruz. Yarın sabahtan itibaren çalışmak zorunda olan işyerinde, evlerimizde, balkonlarımızda, 1 Mayıs taleplerimizi, gelecek dünya düşlerimizi hep birlikte ifade edeceğiz."

Kaynak: ANKA

 

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