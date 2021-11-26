DİSK Basın-İş: Çalışırken yaralanmak, darp edilmek, gözaltına alınmak istemiyoruz

Türkiye Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası(DİSK Basın-İş), dün Taksim'de yapılan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü eylemine yapılan polis müdahalesi sırasında, bir basın çalışanının yüzüne plastik mermi isabet ettiği anları paylaşarak, basın mensuplarının maruz kaldığı şiddeti hatırlattı.

Basın çalışanlarının çalışma şartlarına dikkat çeken DİSK Basın-İş, paylaşımına "Lütfen 16 saniyenizi ayırarak Türkiye'de gazeteciliğin hangi şartlar altında yapıldığını izleyin... Sondaki ah, yüzüne plastik mermi gelen bir meslektaşımızın haykırışıdır. Çalışırken yaralanmak, darp edilmek, gözaltına alınmak istemiyoruz" notunu ekledi.